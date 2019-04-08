Üniversite öğrencileri fidan dikti

Girne Üniversitesi 3.sınıf Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, topluma hizmet uygulamarı dersi kapsamında 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü yaptı ve fidan dikti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre,geçtiğimiz gün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfının lösemiyle savaşan çocukları ve aileleriyle birlikte Ozanköy Taşlı Tarla Sokak’ta bulunan çocuk parkına zakkum, kırmızı çiçekli akasya, erguvan ve fikus nikita dikti.

Çalışmalara Girne Belediyesi park ve bahçe bölümü çalışanları da destek verdi.