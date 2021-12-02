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Usar: “Eğitimde fırsat eşitsizliğine fırsat verilmemeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Seninle Okula Başlıyorum” Projesi kapsamında, Yedikonuk’taki Konuklar İlkokulu’ndaki 15 öğrenciye, okul kıyafeti ve okuma kitabı desteğinde bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:51
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Usar: “Eğitimde fırsat eşitsizliğine fırsat verilmemeli”
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Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez ve MYK üyesi Emine Solyalı, Okul Müdürü Özlem Esentan ile görüşerek pandemi döneminde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

USAR: “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNE FIRSAT VERİLMEMELİ”

Görüşmede konuşan Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizle birlikte kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısının arttığını ifade eden Usar, çocuklar arasındaki eşitsizliği azaltan her türlü çalışmanın önemini kaydetti.

“EĞİTİMİN KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRMESİ İÇİN BÖLGELERDEKİ TEST İMKANLARI ARTIRILMALI”

Okulların açık kalması ve eğitimin kesintisiz olarak sürmesi için toplumdaki aşılama oranlarının yükseltilmesinin yanı sıra merkezden uzak bölgelerde test imkanlarının da artması gerektiğini kaydeden Usar, aşıları tamamlanmayan insan sayısının yüksek olmasının günlük vaka sayılarının artmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Usar, Konuklar İlkokulu Müdürü Özlem Esentan ve görevli öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi; CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum” projesinin devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.

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