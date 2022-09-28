Üst düzey yöneticiliklerde 3 atama ve 1 görevden alma

12 Mayıs'ta kurulan ve 18 Mayıs'ta güvenoyu alarak görevine başlayan Ünal Üstel başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetinde görevden alma ve atamalar sürüyor.

Üçlü kararname ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, üst kademe yöneticiliklerde değişiklikler yapıldı.

Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre;

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyiti Huriye Kutup görevinden alındı.

Huriye Kutup'tan boşalan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'ne Çelebi llık atandı.

Boş olan Maliye Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genel Sekreterliği'ne Soley Akçaba getirildi.

Atama bekleyen İçişleri Bakanlığı'na bağlı Plan-Proje Müdürlüğü görevine ise Mehmet Kayan atandı.

Görevden alma ve atama kararları 28 Eylül itibarıyla yürürlükte olacak