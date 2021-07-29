Üst Komite kararları açıklandı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (27.07.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 20.07.2021 27.07.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 811 943 16,28% Yerel vaka sayısı 678 781 15,19% Karantinada pozitifleşen 112 131 16,96% Yurtdışı vaka 21 31 47,62% 100.000 de vaka sayısı 212,30 246,86 16,28% 100.000 de yerel vaka sayısı 177,10 204,00 15,19% Test sayısı 115.428 116.542 0,97% Test pozitiflik oranı 0,70% 0,81% 15,71% Hastanede tedavi gören 89 78 -12,36% Yoğun bakımda tedavi gören 6 6 0,00% Yoğun bakım oranı 0,47% 0,36% -23,40% Aktif vaka sayısı 1268 1653 30,36% Kaybedilen vaka sayısı 0 3 29900,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 20.07.2021 27.07.2021 Değişim KKTC GENELİ 30,3 35,2 16,17% LEFKOŞA 25,5 31,4 23,14% GAZİMAĞUSA 19,3 26,4 36,79% GİRNE 55,0 51,3 -6,73% İSKELE 8,9 16,2 82,02% GÜZELYURT 25,0 38,1 52,40%

KAPALI MEKANLARDA KURALLAR;

Tüm kapalı alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

AÇIK MEKANLARDA KURALLAR;

Tüm açık alanlada maske ve mesafe (1.5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR

A) ÜLKE RENKLERİ

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

(02.08.2021 tarihinden itibaren)

KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY) Argentina Honduras Andorra Albenia Latvia Australia Afghanistan Libya Aruba India Bahrain Austria Lebanon Germany Algeria Macao SAR Bahamas Jamaica Egypt Azerbaijan Liechtenstein Greenland Angola Maldives Bangladesh Kenya Georgia Belarus Lithuania Hungary Anguilla Mali Barbados Madagascar Gibraltar Belgium Luxembourg Iceland Antigua and Barbuda Martinique Benin Malawi Greece Bhutan Mauritius Israel Armenia Mauritania Bolivia Mexico Guernsey Bosnia and Herzegovina Moldova New Zealand Belize Montenegro Brazil Mozambique Iran Brunei Monaco Romania Bermuda Morocco British Virgin Islands Namibia Iraq Bulgaria North Macedonia Singapore Botswana Myanmar Burkina Faso Nepal Ireland Canada Norway Slovakia Cambodia Nicaragua Burundi New Caledonia Isle of Man Croatia Poland Chad Oman Cabo Verde Niger Kazakhstan Czechia Qatar China (mainland) Pakistan Cameroon Nigeria Malaysia Denmark Saudi Arabia Cuba Saint Barthelemy Cayman Islands Panama Malta Estonia Serbia Curacao San Marino Central African Republic Papua New Guinea Mongolia Faroe Islands Slovenia Ecuador Sao Tome and Principe Chile Paraguay Netherlands Finland South Korea Eswatini South Sudan Colombia Peru North Cyprus France Sweden Falkland Islands St. Kitts and Nevis Congo Rwanda Philippines Italy Switzerland Fiji St. Vincent and the Grenadines Congo (DRC) Senegal Portugal Japan Turkey Gabon Syria Costa Rica Seychelles Reunion Jordan Ukraine Grenada Taiwan Cote d'Ivoire Sierra Leone Russia Kosovo United Arab Emirates Guadeloupe Tajikistan Djibouti Somalia Sint Maarten United States Guyana Thailand Dominica South Africa South Cyprus Haiti Timor-Leste Dominican Republic Sri Lanka Spain Hong Kong SAR Turkmenistan El Salvador St. Lucia Tunisia Indonesia Uzbekistan Equatorial Guinea Sudan United Kingdom Jersey Venezuela Eritrea Suriname Kuwait Vietnam Ethiopia Tanzania Kyrgyzstan Palestine French Guiana Togo Laos Yemen French Polynesia Trinidad and Tobago Liberia Gambia, The Turks and Caicos Islands Ghana Uganda Guatemala Uruguay Guinea Zambia Guinea-Bissau Zimbabwe

1 B) ÜLKE RENKLERİNE GÖRE UYGULANACAK KURALLAR

KOYU KIRMIZI;

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün Karantina

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün karantina

TURUNCU;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

YEŞİL;

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

GRİ;

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.

DELTA VARYANTI OLAN ÜLKELER:

“DELTA” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;

Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Seviye 1 : Test yok, kısıtlama yok (14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 2 :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

Seviye 3 : Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 7-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan çift aşılı kişiler, 7 gün karantinaya tabi olacaklardır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 3’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişiler, doktorunun değerlendirmesi ve uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 4’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir. Bu uygulamaya 19.07.2021 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 275’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

TURİZM

10.08.2021 tarihinden itibaren Charter seferler ile el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal edilecektir. Charter seferler ile ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem göreceklerdir.

Bu seferler ile ülkemize gelecek kişiler tarifeli seferlerde olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebileceklerdir.

İkamet adresi gösteremeyen kişiler ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacaklardır.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

02.08.2021 tarihinden itibaren Casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. (Kapalı otel turizmine 10.08.2021 tarihine kadar devam edecek otellerde bu kural 11.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.) Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecektir.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.

EĞİTİM

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve açık olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 6 yaş üzeri öğrenciler ise 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecektir.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya son 48 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

TAŞIMACILIK

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

“T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Şoförler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şöförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütnameler imzalatılacaktır. Ayrıca her iki limandan karar 1deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

SEKTÖRLER

Ülkemizde faaliyet gösteren sektörlerde çalışan kişilerin 7 günde bir yapması geren rutin testler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TABLO: SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER ( AŞILI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN 7 GÜNDE BİR)

PCR ANTİJEN OTEL OKULLAR CASİNO ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ MÜZİSYEN MARKET / MAĞAZA VE TEDARİKÇİLER BAR / CLUB BERBER / KUAFÖR SİNEMA SALONLARI RESTAURANT TAKIM SPORLARI CAFE YÜZME SPORLARI MEYHANE KAPALI SPOR SALONLARI PASTANE KAPALI ÇOCUK OYUN ALANLARI KAHVEHANE / KIRAATHANE EĞLENCE/KONSER VB ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ BANKALAR GECE KLÜPLERİ KAMU ÇALIŞANLARI OFİS ÇALIŞANLARI DENİZ / GEZİ TEKNELERİ İŞÇİ YATI EVLERİ / LOJMAN ÜRETİM / FABRİKA TOPLU TAŞIMACILIK İBADETHANEDE GÖREVLİ KİŞİLER İNTERNET CAFE BET OFİSLER

Not: 6 yaş üzeri öğrenciler 14 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Not: Yukarıda tablodaki sektörler Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yerlerde PCR veya antijen testlerini yaptıracaklardır.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde maske ve mesafe (1.5 m) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek ve hazırlanan taahhüt formları imzalatılacaktır.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.

Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacak, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.

Gece klüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir. Kabul edilen müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

SANAT

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır.

Toplu yapılacak dans, tören, müzik, konser vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak bu alanların büyüklüğü ne olursa olsun en fazla 250 kişi alınacaktır. Kapalı alanları kullanılmayacaktır. Kabul edilen seyirci ve sahne alan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür.

Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yeme ve içme olmayacaktır. Kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.

SPOR

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Antrenmanlara katılacak sporcu ve teknik ekip 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları, müsabakaları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Yüzme havuzlarında görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının antrenmanlarının mümkünse açık alanlarda veya iyi havalandırılmış ortamlarda yapılması uygun görülmüştür. Belirtilen spor dallarının müsabakaları açık alanda yapılabilecektir. Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Sporcular ise her 3 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullandırılacak şekilde seyirci alınacaktır. Gelecek olan seyircilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verebileceklerdir. Salona kabul edilen kişilerin aşılı olması halinde yedi günde bir, aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev yapan kişiler maske takacak, 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Gençlik kamplarının yarı kapasite ile, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek yapılması uygun görülmüştür. Gençlik kamplarına gidecek olan ve görevli olan kişiler son 72 saatlik antjen veya PCR testini ibraz etmek zorundadır.

EĞLENCE/ORGANİZASYON

Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet, törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir.

-Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.

-Gelin,damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.

-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alınmayacaktır.

-Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Düğünlerde taahütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

-Hazırlanacak olan taahütneme imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Lunapark, tombala v.b. etkinliklerin alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Etkinliğe katılacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların her 7 günde bir PCR testi yapması koşuluyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

DİĞERLERİ

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kuralına uyarak yapılması uygundur. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır. İbadethaneye girecek olan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörde görev alacak kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.