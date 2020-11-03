USTALIK BELGESİ SINAVINA SON BAŞVURU TARİHİ YARIN

Ustalık belgesi almak için uygulamalı sınava girecekler için son başvuru tarihi yarın.

Değiştirilmiş şekliyle 28/1988 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası uyarınca ustalık belgesi için sınav yapılacak. 21 Ekim’de başlayan sınav başvuruları için yarın son gün.

Uygulamalı sınavların tarihi, başvurulardan sonra belirlenecek, program Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://www.mebnet.net/ üzerinden duyurulacak.