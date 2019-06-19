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Üstel: “Girne Antik Limanı’nı, hak ettiği noktaya getirmekte kararlıyız”

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:53
Üstel: “Girne Antik Limanı’nı, hak ettiği noktaya getirmekte kararlıyız”

Üstel, Girne Antik Liman’ın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili, liman esnafı ve yatçılar ile bir araya geldi...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve beraberindeki Bakanlık bürokratlarından olauşan heyetle birlikte, Girne Antik Liman’ın sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri üzerinde görüşmek ve öncelikleri belirlemek üzere, liman esnafı ve yat işletmecileri ile Girne Antik Liman’da bir araya geldi.

Bakan Üstel, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu ve bazı partililerle Dernek temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, toplantıya katılanlara yönelik olarak bir konuşma yaptı.

Girne Antik Liman’ın şu anki durumunun, hem liman esnafı hem liman ziyaretçileri hem de Bakanlık açısından üzüntü verici bir noktada olduğunu belirten Bakan Üstel, “Limanı ziyaret edenlerin, limanda rahatça yürümelerini sağlamak, çevre düzenlemesi ve temizlik konularında acil önlemler almak bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

“Liman boyunca, yürüyüş yollarının düzenlenmesinden, park yeri sorununa varıncaya kadar, Yat turu yapan şirketlerin bilet satış noktalarının düzenlenlenerek zapturap altına alınması, limanın temizlik, aydınlatma ve bakım işlerinin süratli bir biçimde giderilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması konusuna varıncaya kadar, düzebnleme yapılması noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz” diyen Bakan Üstel, “Girne Antik Limanı’nın, Avrupa’daki turistik yat limanları gibi bir duruma getirilmesi noktasında bizler kararlıyız. Liman’ı hak ettiği noktaya taşımak ve hem ülkemizi ziyaret eden turisterin hem de halkımızın hak ettiği düzenlemeye sahip bir duruma getirmek için, bizler Bakanlık olarak üzerimize düşen her ne varsa yapma kararlılığındayız” dedi.

Liman’ın gemi tersanesi olarak kullanılan bölümünden itibaren, bir temizlik kampanyasına başlayacaklarını da belirten Bakan Üstel, “Bakanlık olarak, Girne Antik Limanı’nın hak ettiği bir noktaya taşımak için üzerimize düşen her ne varsa yapma kararlılığında olmamız yanında, buradaki esnafın da devlete karşı olan sorumluluklarını yerine getirerek, bazı fedakarlıklar üstlenmeleri gereklidir” dedi. 
Esnafın dile getirdiği sorun ve görüşlerini dikkate alarak bir yol haritası çizeceklerini de dile getiren Bakan Üstel, bölge esnafının bir komisyon kurarak, esnafın bilikte hareket etmesi ve Bakanlıkla birlikte karalı bir biçimde hareket etmesi gerekliliğini belirtti.

Toplantıya katılan Belediye Meclis üyeleri ve bölge esnafının görüşlerini dinleyen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ileriki günlerde daha detaylı bir biçimde, her kesimin görüşlerini de dinleyeceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 19.06.2019 14:02
Anahtar Kelimeler:
üstel
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