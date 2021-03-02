Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

ÜSTEL: “HEDEF EN AZ 5 BİN TEST”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ADA TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

02 Mart 2021 Salı 09:47
781 Okunma
ÜSTEL: “HEDEF EN AZ 5 BİN TEST”

GÜNDEM KIBRIS


Göreve geldikten sonra ilk icraatının PCR testlerinin sayısını artırmak olduğunu söyleyen Üstel, “İlk icraatım ülkede PCR testlerinin sayısını artırmak ve daha çok insanların yaşadığı bölgelere yaymaktır. Daha çok laboratuvarlarla anlaştık. Ancak bir şartla, bu laboratuvarlarda yapılan testler, bizim Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir daha kontrol yapılacak. Nerede yapılırsa, yapılsın son bilgiler Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplanacak. En az 5 bin, en çok 7 bin test hedefimiz var. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan arkadaşlarımıza madalya takmamız lazım. Önümüzdeki günlerde laboratuvarlarımızı büyüteceğiz. Gerekli çizimleri yaptırdık. Oraya yeni cihazlar ilave edip, kapasitemizi artırıyoruz. O zaman 10 bin civarlarında bir kapasiteye ulaşmayı öngörmekteyiz. Bütün bunlar ekip işidir. Hem müsteşarlarımız, hem ekiplerimiz, hem de doktorlarımızla bu çalışmaları yapıyoruz. Sağlıktaki sendikalarla da görüşerek adımlar atmaya çalışıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta zam yok!
Akaryakıta zam yok!
Anahtarlarını astılar
Anahtarlarını astılar
"Cebimizde bir kuruş para yok"
"Cebimizde bir kuruş para yok"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim