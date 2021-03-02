ÜSTEL: “HEDEF EN AZ 5 BİN TEST”

GÜNDEM KIBRIS



Göreve geldikten sonra ilk icraatının PCR testlerinin sayısını artırmak olduğunu söyleyen Üstel, “İlk icraatım ülkede PCR testlerinin sayısını artırmak ve daha çok insanların yaşadığı bölgelere yaymaktır. Daha çok laboratuvarlarla anlaştık. Ancak bir şartla, bu laboratuvarlarda yapılan testler, bizim Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir daha kontrol yapılacak. Nerede yapılırsa, yapılsın son bilgiler Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplanacak. En az 5 bin, en çok 7 bin test hedefimiz var. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan arkadaşlarımıza madalya takmamız lazım. Önümüzdeki günlerde laboratuvarlarımızı büyüteceğiz. Gerekli çizimleri yaptırdık. Oraya yeni cihazlar ilave edip, kapasitemizi artırıyoruz. O zaman 10 bin civarlarında bir kapasiteye ulaşmayı öngörmekteyiz. Bütün bunlar ekip işidir. Hem müsteşarlarımız, hem ekiplerimiz, hem de doktorlarımızla bu çalışmaları yapıyoruz. Sağlıktaki sendikalarla da görüşerek adımlar atmaya çalışıyoruz” dedi.