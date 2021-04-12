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Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"

Üstel, değerlendirmeyi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yapacağını vurguladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:34
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Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel mecliste eleştirilere yanıt verdi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik bileklik uygulamasının başladığını anlatan Üstel, bunu yaparken denetlemeyi de yaparak, uygulamada sıkıntı varsa bunun görüleceğini kaydetti.

İleriki günlerde bileklik uygulamasının denetimi yapılırken, ülkeye gelmek isteyenlerin ev karantinası ile bilekliği kullanabileceğini aktaran Üstel, kuralların ihlal edilmemesi için caydırıcı cezanın kesileceğini anlattı ve ilk cezanın kesildiğini, bunun yarın kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Turizmde de bileklik uygulaması ile kapalı turizmin başlatılacağını, gelenlere taahhütname imzalatılacağını ifade eden Üstel, kara kapılarının açılması konusunda kademeli olarak açılıma değindi. Bu konuda çalışma olduğunu ve önümüzdeki günlerde takvimin paylaşılacağını bildiren Sağlık Bakanı Üstel, aşıya ulaşmanın zorluklarına değindi. Yaşanan teknik sıkıntılardan bahseden Üstel, 70 yaş üzeri, ağır kronik hastaların aşısının tamamlandığını, Astra Zeneca aşısında yaşanan sorunlar nedeniyle bunu istemeyen kişilere yapılmadığını bildirdi. Üstel, aşıda 65 yaş üzerine inildiğini ve bu hafta bunu bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bir soru üzerine “Kapatma gibi bir düşüncemiz yok” diyen Üstel, ancak bunun değerlendirmesini üst kurulun yapacağını kaydetti. Üstel, açık olan kara kapılarında Sağlık Bakanlığı’nıngörevlerinin çalıştığını, acil durumda gerekli izinlerin verildiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ünal Üstel
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