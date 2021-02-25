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Üstel: ”Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası,  Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliğini kabul etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:00
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Üstel: ”Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan kabulde yaptığı konuşmada Halk sağlığı ve kamu sağlığı adına atılacak her adımda destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Bengihan, “biz yeni bir sayfa açmaya hazırız. Bu konuda Sayın bakanı da hayli istekli görmek bizleri memnun etti” dedi.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat’ta kabulde yapığı konuşmada birlik olarak yeni bir sayfa açtıklarını ve bundan sonra birlikte ne yapılabileceğini yeni bakanla konuşmaya geldiklerini söyledi.
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’da , Sağlık sektörünün çok zor günlerden geçtiğine işaret etti ve kendilerinde bu süreçte kamuya yardımcı olma arzusunda olduklarını söyledi. Gardiyanoğlu “Sayın bakanın pozitif yaklaşımı son derece önemli. Ben çok kısa sürede iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel’de kabullerde yaptığı konuşmada başarının sırrının ekip olmaktan geçtiğini ve bu bağlamda bakanlık olarak tüm paydaşlarla birlikte hareket etme arzusunda olduklarını söyledi. 
Üstel, “zor bir dönemde bu görevi kabul ettik. Şimdi tüm paydaşlarımız ile görüşüyoruz ve sorunları en acil olandan başlamak üzere karşılıklı görüş alış verişi yaparak bir öncelik sırası oluşturuyoruz. Bu noktada tüm paydaşların da katkısını bekliyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üzerinden geleceğiz. Biz buna inanıyoruz ve görüyorum ki şuana kadar bizim ile görüşen herkeste bu noktada bizimle aynı düşüncede. Bu başlangıç olarak son derece olumlu. Sağlık sistemini paydaşlarımız ile yöneteceğimiz bir döneme başladık hayırlı ile” dedi.

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