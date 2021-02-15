ÜSTEL: “TRAFİKTE VERDİĞİMİZ CANLAR HEPİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİR ”

ÖZEL HABER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Salgın ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Üstel, “Türkiye’de de bu salgın yaşanıyor. Türkiye’de de büyük çaba ve harcamalar yapılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ülkemizi ziyarette net konuştu ve ‘Türkiye’deki insanıma ne yapılıyorsa, KKTC’de yaşayan insanıma da aynısı yapılacaktır’ dedi. Bu da bizlere güven ve bu salgınla mücadelede güç verdi” dedi.

durumu ile ilgili de konuşan Üstel, “Yollarımızda da her gün yaşanan kazalar ve her gün verdiğimiz canlar, hepimizi yakından ilgilendirir. Benden önceki arkadaşların yaptıklarını oradan alıp, daha ileriye taşımak için kolları sıvadık. Ülkemizde yollarımız yetersiz olduğunu kabul ediyoruz. Bütçe yetersizliğinden dolayı. Hala toprak yolda seyahat eden insanımız var. Geçmişte hizmet eden tüm arkadaşlar da imkanlar dahilinde hizmet etmeye çalıştılar. Karayolları Dairesi’nde personel ve araç gereç sıkıntısı vardır. O yüzden açtığımız ihalelerle bu yollarımızı yapıyoruz” dedi.