Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

ÜSTEL: “TRAFİKTE VERDİĞİMİZ CANLAR HEPİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİR ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:54
456 Okunma
ÜSTEL: “TRAFİKTE VERDİĞİMİZ CANLAR HEPİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİR ”

ÖZEL HABER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Salgın ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Üstel, “Türkiye’de de bu salgın yaşanıyor. Türkiye’de de büyük çaba ve harcamalar yapılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ülkemizi ziyarette net konuştu ve ‘Türkiye’deki insanıma ne yapılıyorsa, KKTC’de yaşayan insanıma da aynısı yapılacaktır’ dedi. Bu da bizlere güven ve bu salgınla mücadelede güç verdi” dedi.

durumu ile ilgili de konuşan Üstel, “Yollarımızda da her gün yaşanan kazalar ve her gün verdiğimiz canlar, hepimizi yakından ilgilendirir. Benden önceki arkadaşların yaptıklarını oradan alıp, daha ileriye taşımak için kolları sıvadık. Ülkemizde yollarımız yetersiz olduğunu kabul ediyoruz. Bütçe yetersizliğinden dolayı. Hala toprak yolda seyahat eden insanımız var. Geçmişte hizmet eden tüm arkadaşlar da imkanlar dahilinde hizmet etmeye çalıştılar. Karayolları Dairesi’nde personel ve araç gereç sıkıntısı vardır. O yüzden açtığımız ihalelerle bu yollarımızı yapıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bursları Ödeniyor
Eğitim Bursları Ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim