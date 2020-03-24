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Üstel: "Ülkede turist kalmayacak"

Salamis Hotel’de karantinada tutulan ve karantina süresi bugün dolan turistler ülkelerine gönderilmek üzere Ercan Havalimanı’na ulaştı.

24 Mart 2020 Salı 10:01
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Üstel: "Ülkede turist kalmayacak"

Koronavirüs vakası nedeniyle Salamis Hotel’de 14 gün karantina altına alınan, bugün karantina süresi dolan turistler, bu sabah saatlerinde otelden çıkartıldı. Turistlerin şu anda Ercan Havalimanı’nda olduğu öğrenildi.

Saat 2.40 itibarı ile Polonyalı turistlerin otelden çıkışları başlarken, 7.45 ve 8.30 saatlerinde de toplamda 6 otobüs ile otelden Alman turistler ayrılmıştı.

Oteldeki personelin ise Çarşamba günü yapılacak test sonuçlarına göre çıkışlarının sağlanacağı, personel ile birlikte otelde görev alan polis ve sağlıkçılar dahil herkese test yapılacağı öğrenildi.

ÜSTEL: “ÜLKEDE TURİST KALMAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs tespit edilip, karantinaya alınan ve karantina süresi bugün dolacak olan Alman turistler ile ilgili konuşarak, sadece Alman turistlerin değil, bugün ülkede hiç turistin kalmayacağını belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaCoronavirüsErcan
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Gufı 2020-03-24 10:49:23

ulkede kaçak olan ınsanlarara çare bulamadınız, corona vırusunu nasıl basaracaksınız çok merak edıyorum

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Ertaç 2020-03-24 11:35:02

Suriyelilerde lütfen

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