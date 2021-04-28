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ÜSTEL: “YENİ AÇILIMLAR VAKA SAYILARININ SEYRİNE GÖRE GERÇEKLEŞECEK”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, TV 2020’de katıldığı televizyon programında, Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:53
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ÜSTEL: “YENİ AÇILIMLAR VAKA SAYILARININ SEYRİNE GÖRE GERÇEKLEŞECEK”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Açılım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Üstel, “Biz bütün söylemlerimizde vaka artışlarının seyrine göre Mayıs veya Haziran ayında yeni açılımlar yapacağımızı söyledik. Türkiye ve Rum tarafında kısmi kapanma yaptılar. Bazı ülkeler vardır ki, tüm aşılarını tamamladı ve maskeyi de kaldırdı. Bizim en büyük mücadelemiz, aşılamayı tamamlamak ve çift aşılı insanları adaya getirmektir. Önümüzdeki günlerde bu takvimlendirmeyi Sağlık Üst Kurulu yapacaktır. Önümüzde bir Ramazan Bayramı var, bayramı da biz tedbirlerle geçirmek zorundayız. Ondan sonra da yeni açılımları gündemimize alacağız. Birinci insanımızın sağlığıdır. İnsanımız daha uzun süre bu Covid ile yaşamayı öğrenmelidir” dedi.

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ünal üstel
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