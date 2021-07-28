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Üstel’den esnafa çağrı : “Gelen insanlara mutlaka aşı ve test sorsunlar”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, esnafa çağrıda bulundu...

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:09
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Üstel’den esnafa çağrı : “Gelen insanlara mutlaka aşı ve test sorsunlar”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de Haluk Doğandor’un sorulularını yanıtladı.

İşverenlere çağrıda bulunan Üstel, “Denetim konularını lütfen ciddiye alsınlar ve gelen insanların aşılı olup olmadığına baksınlar. Gelen kişilerin testleri olup olmadığına baksınlar” dedi. 

Dışarıda dahi olsa maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunan Üstel, “Böyle gidersek ülkenin önünün açmış olacağız. Ülkenin önünü açmak için çırpınıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu anlayışı bekliyoruz. Dünyaya baktığımızda yerimiz çok iyi bir noktadadır. İyi olmak için de ekip arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla, polis teşkilatımızla ve yerel idarelerle kol kola verip ülkeyi daha iyi günlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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