“Üstün Zekâlı Ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” Düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenliyor.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalıştay 15 - 16 Haziran’da Levent Kindergarten’da düzenlenecek. Etkinlik 10.00’da başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak.

Alanında bir ilk olacak çalıştayla, üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin, ihtiyaçlarına göre hazırlanması, uygun içeriklerle zenginleştirilmiş ve bütünleştirilmiş programlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.