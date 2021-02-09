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Usulsüz Elektrik Bağlarken Yakalandı, Kürekle Saldırdı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Ambar’da çalışan H.K. isimli çalışan, yakın akrabasına usülsüz elektrik bağladığı sırada başka bir çalışana yakalandı.

09 Şubat 2021 Salı 17:04
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Usulsüz Elektrik Bağlarken Yakalandı, Kürekle Saldırdı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Ambar’da çalışan H.K. isimli çalışan, yakın akrabasına usülsüz elektrik bağladığı sırada başka bir çalışana yakalandı.

Çalışma arkadaşının kendisini şikayet etmemesi için önce kürekle adama saldıran H.K., ardından da “Beni şikayet edersen sonun hiç iyi olmaz” diyerek tehditler savurdu.

Yaşanılan bu olay üzerine hem darp edilen hem de tehditle maruz kalan KIB-TEK çalışanı olayı polise taşıyıp H.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı Kapatmaya Çalışıyorlar!

Konuyla ilgili polisin soruşturması devam ederken, birçok yetkili olayın kapatılması ve kamuoyuna yansımaması için girişimde bulunuyor.

H.K tarafından yapılan usülsüzlüğü, tehdidi ve şiddeti kapatmak için uğraşan kesimler, bu konuda konuşmak isteyenlere ise tehditler yağdırıyor.

El-SEN’in bu çalışana sahip çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

Şu ana kadar ne KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan, ne KIB-TEK Yönetim Kurulu’dan, ne KIB-TEK Müdürü’nden, ne de EL-SEN’den ses çıkmadı!

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