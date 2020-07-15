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Utanç afişi

Girne Çarşamba Pazarı esnafının gün sonunda ortada bıraktıkları çöpler afiş oldu!

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:06
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Utanç afişi

-Bahar SANCAR/Gündem Kıbrıs ÖZEL HABER

ESNAFA ÇEVRE TEMİZLİĞİ UYARISI
Girne Belediyesi geçtiğimiz hafta kurulan Çarşamba Pazarı sonrasında pazarcılar tarafından oldukları yerlere bırakılan çöplerin fotoğraflarından afiş yaptı. Yapılan afiş Girne’de Çarşamba Pazarı’nın kurulduğu yerin girişine asılarak “8 Temmuz 2020 tarihinde Girne Çarşamba Pazarı sonrasındaki görüntü” notu ile paylaşılıp, esnafa çevreyi temiz tutma konusunda uyarıda bulunuldu.

GÜNGÖRDÜ: “KABUL EDİLEBİLİR BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada çevreye karşı daha duyarlı olunması ve gelecek nesillere temiz bir Kuzey Kıbrıs bırakmak için herkesin daha hassas ve bilinçli olması konusunda uyarılarda bulunarak, “Çocuklarımız ve halkımız bu görüntüleri görüyor. Girne Belediyesi olarak çevre temizliği konusundaki hassasiyetimiz en üst noktadadır ve bu görüntü de kabul edilebilir bir görüntü değildir. Bu nedenle Çarşamba Pazarı esnafının geçen hafta oluşturduğu bu çirkin görüntüyü afiş yaptırarak pazarımızın girişine astık. Hem esnafımızdan hem de halkımızdan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Daha temiz bir Girne ve Kuzey Kıbrıs için hep birlikte el ele vermeli ve gereken hassasiyeti göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Girne Çarşamba PazarıNidai Güngördü
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