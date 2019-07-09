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Uygulamayla, araç sahiplerine seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin zamanı hatırlatılacak

09 Temmuz 2019 Salı 11:41
Uygulamayla, araç sahiplerine seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin zamanı hatırlatılacak

 “Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” adı altında yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamayla, araç sahiplerine seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin zamanının hatırlatılması amaçlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde yapılan tüm işlemlerle ilgili araç sahiplerini önceden bilgilendirmek amacıyla “Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” adı altında yeni bir uygulama başlattığını açıkladı.

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi tarafından araç sahiplerine SMS gönderilerek, Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olmaları için isim, soyisim, e-posta adresi ve araç plaka bilgilerini, her bilgiden sonra bir boşluk bırakarak, 1300’a SMS olarak göndermeleri istendi.

Ücretsiz olan bu servis sayesinde bilgiler kayıt altına alınarak, seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin tarihi yaklaştığında araç sahipleri SMS yoluyla bilgilendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
UygulamaAraçSeyrüseferMuayene
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