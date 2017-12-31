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Uykusunda alevlere teslim oldu

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Mağusa’da Arslan Mobilya’nın işçi lojmanında ısınmak için yakılan sobanın yatağa temas edince felaket oldu. Lojmanda uyuyan 31 yaşındaki işçi Şükrü Dağdelen alevlerin arasında kalarak can verdi

31 Aralık 2017 Pazar 11:23
Uykusunda alevlere teslim oldu
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülke dün yine güne kötü haberle başladı. Günün ilk saatlerinde bir işçi lojmanında yükselen alevler bir kişinin feci şekilde yanarak ölümüne neden oldu.

Ekmek parası için ülkede çalışma izinli olarak bulunan Dağdelen’i ölüm uykuda yakaladı.

Gazimağusa Asiller Yolu Sokak’ta işletmeciliğini Mehmet Aslan’ın yaptığı ‘Arslan’ Mobilya isimli iş yerine ait 3 odalı lojman küle döndü.

Mobilya dükkânında çalıştıkları öğrenilen Şükrü Dağdelen ve Ahmet Arı, yatmadan önce ısınmak için gazlı sobayı yattıkları odaya koydu.

Sobanın yatağa temas etmesi sonucu 3 odalı lojman’dan saat dün 03.00 sıralarında yükselen alevleri yoldan geçen üç genç fark etti.

Havadis’in elde ettiği bilgide, önce içerdekileri kurtarmaya çalışan gençler daha sonra itfaiye ve polise haber verdi.

Uykusunda gürültüye uyanan Ahmet Arı, pencere camını kırıp alevlerden son anda kurtulurken, aynı lojmanı paylaşan arkadaşı Şükrü Dağdelen’i kurtaramadı.

Olay yerine dakikalar içinde ulaşan Gazimağusa İtfaiye ekibi, alevleri söndürdü ancak, Dağdelen’i kurtaramadı.

Alevler mobilya dükkânına sıçramadan kontrol altına alındı.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gazimağusa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dağdelen’i kurtaramadılar

Gazimağusa’da dün günün ilk saatlerinde işçi lojmanında çıkan yangını yoldan geçen üç genç fark etti. Kapıyı çalan gençlerin sesini uyumakta olan Ahmet Arı duydu, pencereyi kırarak kendini dışarı zor atan Arı, felaketi hafif yaralarla atlattı.

Aynı odayı paylaşan arkadaşı Şükrü Dağdelen’i kurtarmak isteyenlere ise alevler izin vermedi.

Dağdelen, uykusunda alevlere teslim oldu.

Lojman kullanılmaz hale geldi

Lojman, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Lojmanın yatak odası tamamen yanarak küle dönerken, mutfak kısmı büyük zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri ise sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yangının lojmanın yanında bulunan mobilya dükkânına sıçraması itfaiyenin müdahalesi ile önlendi.

Cenazesi Mersin’e gönderilecek

Aslen Mersinli olan Şükrü Dağdelen’in ailesinin dün akşam saatlerinde ülkeye geldiği öğrenildi. Dağdelen’in cenazesi, bugün gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Mersin’e götürülmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 11:27
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