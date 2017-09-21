Uymadığı kural canından ediyordu!

Melin Dobran

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde dün saat 13.30 civarında kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam eden 26 yaşındaki Müsteyde Barabar, bu dikkatsizliğinin bedelini kaza yaparak ödedi.

Elde edilen bilgilere göre, Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde NN 357 plakalı aracı ile seyreden Müsteyde Barabar (K-26), kırmızı ışıkta durmayarak, yoluna devam etti. O esnada Şehit Mustafa Mehmet Sokak’ta seyreden Numan Salih Suiçmez (E-39) yönetimindeki TPK 827 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kaza sonucu hafif yaralanan Barabar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilisi Barabar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.