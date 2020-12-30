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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Denis Kıplagat Sawe denetimli serbestlikten yararlandı. Sawe’e yarım gram uyuşturucu veren ve 109 gram hintkeneviri,  1 gram kokain ve 18 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Gürsel Ferhat 3 yıl hapis cezası aldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:02
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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Denis Kıplagat Sawe denetimli serbestlikten yararlandı. Sawe’e yarım gram uyuşturucu veren ve 109 gram hintkeneviri,  1 gram kokain ve 18 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Gürsel Ferhat 3 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan  açıkladı. İnan, sanık Denis Kıplagat Sawe’i bir yıl süreyle denetimli serbestlikten yararlandırdıklarını belirtti. İnan, uyuşturucu suçlarının ciddiyetine değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. İnan, uyuşturucu suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. İnan, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. İnan, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu miktarlarının ciddiyeti dikkate alındığında bu hususu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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