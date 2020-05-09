Uyuşturucu etkisi altında kaza yaptı

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı Haytham Almukddad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında zanlı Haytham Almukddad’ın kullanımındaki araçla Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.