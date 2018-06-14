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Uyuşturucu içip bayıldı!

Mağusa’da bir marketin park yerinde aracı içerisinde uyuşturucudan dolayı baygınlık geçirdiği anlaşılan Halil Ç. ile yanında bulunan Larisa U. tutuklandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:26
Uyuşturucu içip bayıldı!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da bir marketin park yerinde aracı içerisinde uyuşturucudan dolayı baygınlık geçirdiği anlaşılan Halil Ç. ile yanında bulunan Larisa U. tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Halil Ç. ile Larisa U. aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. 

Baygın halde bulundu

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Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 13 Haziran tarihinde saat 11:00’de Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarketin park alanında zanlı Halil Ç.’nin kendisine ait araç içerisinde baygın olarak bulunduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu yere gidildiğini belirten Türe, zanlı Halil Ç. ile Larisa U.’nun huzurunda yapılan aramada zanlı Halil Ç.’nin elinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ile 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Halil Ç. ile Larisa U.’ın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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