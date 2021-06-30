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Uyuşturucu ile yakalandı

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:21
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Uyuşturucu ile yakalandı

Alınan bir bilgi ışığında 29.06.21 tarihinde ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan E.P. isimli şahıs suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 30.06.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Alınan bilgi ışığında 29.06.21 tarihinde zanlının ikametgâhında arama yapıldığını, yatak odasında bir çanta içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde ve avluda metal bir kutu içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınacak ifadeler yanında başka meselelerle ilgili zanlının sorgulanacağına dikkat çeken tanık polis, zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 16:43
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