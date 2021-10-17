Uyuşturucu ile yakayı ele verdi

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan olayla ilgili bulguları aktardı. Akacan 16 Ekim 2021 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen Zanlı-1 T.B.C.’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis akabinde C’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün Lefkoşa’da sakin Zanlı-2 S.C.N.’den aldığının tespit edildiğini ve ayni gün Ortaköy adresindeki ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette 13 ayrı beyaz renk kağıt içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak suç üstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde aynı gün Zanlı-2 den yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’da sakin Zanlı-3 M.M.N.’dan aldığı tespit edilmiş ve M.M.N’da derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ahmet Akacan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.