Uyuşturucu satarken yakalandı!

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine takip ettiği Abdülkadir Bozoğlan’ı bir araç park yerinde park halindeki araçta yakalayan polisler, zanlının tasarrufunda 15 gram Hintkeneviri ve hassas terazi ele geçirdi.

Bozoğlan’ın uyuşturucu satarken yakalandığı gün ise, çocuğu dünyaya geldiği öğrenildi.

Suçüstü yakalanan zanlı Bozoğlan, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Avukatı baba olduğunu beyan etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Abdülkadir Bozoğlan’ın önceki akşam saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da bir araç park yerinde aracı içinde tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlının kullanımındaki park halindeki araçta yapılan aramada 15 gram Hintkeneviri ve hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti.

Metin, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, Bozoğlan’ın 2 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Polisin talebinin ardından söz hakkı alan Bozoğlan’ın avukatı müvekkilinin önceki gün çocuğu dünyaya geldiğini ve henüz görmediğini beyan etti.