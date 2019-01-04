Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Filistinli Sead Saeed Shanın dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis, 02 Ocak 2019 tarihinde, Girne’de zanlının evinde polis tarafından yapılan aramada 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, henüz ifadeleri temin etmediklerini dile getirdi.

Polis, zanlının daha önceden de benzer suçtan tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.