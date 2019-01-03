Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Lapta’da uyuşturucu ile yakalanan Rus uyruklu Vladıslav Matselevıch dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, 30 Aralık 2018 tarihinde, 19.15-20.10 saatleri arasında, zanlının evinde yapılan aramada balkon kısmında saksı içerisinde ekili vaziyette biri 30 cm, diğeri 70 cm olan 2 kök hintkeneviri bitkisi bulunduğunu söyledi. Polis, evin içerisinde ise 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı, 1 adet nargile şekline getirilmiş pet şişe ve LSD türü uyuşturucu olan 1 adet pul bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Tutuklanan zanlının LSD’yi Türkiye’den iki adet ithal edip, birini kullandığını, temmuz ayında ise üç adet hintkeneviri bitkisi ektiğini, birini hasat ettiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının gelmediğini ve zanlının cep telefonunda uyuşturucu bitkileri ile ilgili fotoğraflar bulunduğunu belirterek, bunların araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.