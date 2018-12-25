Uyuşturucu tasarrufuna 1 yıl hapis

Kamalı Haber

Girne’de evlerinde yapılan aramada 42 gram 42 gram hintkeneviri, 10 LSD ve 1 adet extacy hap bulunan 21 yaşında Suriye uyruklu olan Lara Bırkdar ile 25 yaşındaki Türkmenistan’lı Jennet Jumanyyazova hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar birer yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin aldığı kararı Yargıç Hacımulla açıkladı.

Hacımulla, 6 Nisan 2018 tarihinde Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bir apartman dairesine operasyon düzenleyen Narkotik ekiplerinin evde 42 gram hintkeneviri, 10 LSD ve 1 adet extacy hap bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanıklardan 21 yaşında Suriye uyruklu olan Lara Bırkdar ile 25 yaşındaki Türkmenistan’lı Jennet Jumanyyazova’nın ifadelerinde uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım için tasarruf ettiklerini söylediklerini açıkladı.

Yargıç ifadelerinde hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Black lakaplı siyasi bir kişiden 3 bin 600 TL’ye aldıklarını, LSD türü uyuşturucu maddeyi ise denemek amaçlı aldıklarını söylediklerini kaydetti.

Sanık Bırkdar’ın daha önce Amsterdam’da eğitim gördüğünü, maddi sıkıntılar yüzünden okulunu yarım bırakıp Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, sanık Jumanyyazova’nın da hem çalışıp hem okuduğuna yönelik beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Sanıkların avukatının öğrenci olan iki müvekkilinin amacının ticari ve satış olmadığını, kişisel kullanım için bulundurduklarını ifade ettiğini kaydeden Hacımulla, ancak sanıkların maddi durumu kötü olmasına rağmen ek seferde uyuşturucu için 3 bin 600 TL ödemiş olmalarını, ayrıca evde uyuşturucu maddelerin paketlenmiş bir şekilde bulunmasını, ayrıca denemek amaçlı aldıklarını söyledikleri LSD’yi ise kullanmadıklarını ifade ederek, bu noktalardan dolayı sanıkların sadece kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurduklarına dair savunmanın inandırıcı olmadığını söyledi. Yargıç, aktarılan tüm olguları değerlendirdikten sonra her iki sanığı da 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.