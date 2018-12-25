Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

Uyuşturucu tasarrufuna 1 yıl hapis

25 Aralık 2018 Salı 20:05
Uyuşturucu tasarrufuna 1 yıl hapis

Kamalı Haber

Girne’de evlerinde yapılan aramada 42 gram 42 gram hintkeneviri, 10 LSD ve 1 adet extacy hap bulunan 21 yaşında Suriye uyruklu olan Lara Bırkdar ile 25 yaşındaki Türkmenistan’lı Jennet Jumanyyazova hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar birer yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin aldığı kararı Yargıç Hacımulla açıkladı.

Hacımulla, 6 Nisan 2018 tarihinde Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bir apartman dairesine operasyon düzenleyen Narkotik ekiplerinin evde 42 gram hintkeneviri, 10 LSD ve 1 adet extacy hap bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanıklardan 21 yaşında Suriye uyruklu olan Lara Bırkdar ile 25 yaşındaki Türkmenistan’lı Jennet Jumanyyazova’nın ifadelerinde uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım için tasarruf ettiklerini söylediklerini açıkladı.

Yargıç ifadelerinde hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Black lakaplı siyasi bir kişiden 3 bin 600 TL’ye aldıklarını, LSD türü uyuşturucu maddeyi ise denemek amaçlı aldıklarını söylediklerini kaydetti.

Sanık Bırkdar’ın daha önce Amsterdam’da eğitim gördüğünü, maddi sıkıntılar yüzünden okulunu yarım bırakıp Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, sanık Jumanyyazova’nın da hem çalışıp hem okuduğuna yönelik beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Sanıkların avukatının öğrenci olan iki müvekkilinin amacının ticari ve satış olmadığını, kişisel kullanım için bulundurduklarını ifade ettiğini kaydeden Hacımulla, ancak sanıkların maddi durumu kötü olmasına rağmen ek seferde uyuşturucu için 3 bin 600 TL ödemiş olmalarını, ayrıca evde uyuşturucu maddelerin paketlenmiş bir şekilde bulunmasını, ayrıca denemek amaçlı aldıklarını söyledikleri LSD’yi ise kullanmadıklarını ifade ederek, bu noktalardan dolayı sanıkların sadece kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurduklarına dair savunmanın inandırıcı olmadığını söyledi. Yargıç, aktarılan tüm olguları değerlendirdikten sonra her iki sanığı da 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandas 2018-12-25 21:44:43

o parmak girdi yani g***ne tesekkurler agirceza heyetine...icici dedigin maxium 2 gram dutar evinde.hepsi satici bunlar.ihrac olsunlar belki temizlenir.guzelim memleketim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis!
Uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis!
Erkoç 9 ay hapis yatacak
Erkoç 9 ay hapis yatacak
DAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
DAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim