Uyuşturucu ve eski eser ticaretinden yargılanacaklar

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de, Narkotik ekibi tarafından 26 Mayıs’ta Kozanköy’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 36 gram Hintkeneviri ve eski eserle ilgili olarak 11 gündür tutuklu bulunan Fikri Behzat ve Salih Arıdağ dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nin teminat şartlarını yerine getiremeyen

45 yaşındaki zanlı Salih Arıdağ Cezaevine gönderilirken, 51 yaşındaki Fikri Behzat ise teminat karşılığında ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski eserler Tunç Çağı’na ait

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Zanlılar Salih Arıdağ ve Fikri Behzat’ın “Uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal ve Tasarrufu”, zanlı Behzat’ın ayrıca “Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu” suçlarından 11 gündür tutuklu olduklarını ifade eden polis memuru Ahmet Bayram, eve yapılan baskında 136 gram Hintkeneviri’nin yanı sıra M.Ö. 1550’li yıllardan kalma 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet mızrak ucu ve 1 adet cımbızın ele geçirildiğini anlattı

Uyuşturucuyu güneyden aldılar, birlikte paketlediler

Bayram, Arıdağ’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini, Behzatın’da suç ortağı olduğuna, aralarındaki bağ ve suçtaki rollerine yönelik itirafta bulunduğunu anımsattı.

Arıdağ’ın kalacak bir yeri yok

Operasyon düzenlenen evin, zanlı Behzat’ın yurtdışında yaşayan arkadaşı H.K.’ye ait olduğunun tespit edildiğini söyleyen Ahmet Bayram, kalacak yeri olmayan zanlı Salih Arıdağ’ın, Behzat’ın izniyle 4 aydır bedelsiz olarak söz konusu adreste kaldığını kaydetti.

Mahkeme suç ayrımına gitti

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Bayram, KKTC vatandaşı olan zanlıların, ileride yargılanmak üzere mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlı Behzat’ın uyuşturucu suçu haricinde, eski eser tasarrufu suçu da olduğuna dikkat çeken Mesut Mesutoğlu, zanlılar için farklı teminat şartları belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Arıdağ lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kişinin zanlı Behzat lehinde 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu ayrıca zanlı Salih Arıdağ’ın 5 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında Fikri Behzat’ın ise 10 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Arıdağ cezaevine gitti

Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiren Behzat yargılanıncaya değin serbest kalırken, teminat şartlarını yerine Arıdağ ise 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.