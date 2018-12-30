Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu kalacaklar

Alayköy’de düzenlenen operasyonda Abdurahman Ardekrabu ile Ersan Tarım tutuklandı. Evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli polis memuru, 29 Aralık tarihinde, 12:40 - 13:00 saatleri arasında, Alayköy’de, Abdurahman Ardekrabu’un ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis,yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve zanlı Ardekrabu’ya uyuşturucu maddeyi veren Ersan Tarım’ın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Her iki zanlının da tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Mahkemede söz alan zanlı Tarım ise suçsuz olduğunu öne sürdü.