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Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

02 Kasım 2019 Cumartesi 15:38
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı Haytham Almukdad ve suçla bağlantılı olduğu düşünülen zanlılar Abdullah I. A. Abudaqqa ve Ahmed I. A. Abudaqqa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç,  1.11.2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görev yapan polis ekipleri  tarafından gerçekleştirilen operasyonda Haytham Almukdad’ın cebindeki sigara paketinden 19 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Haytham Almukdad’ın, Abdullah I. A. Abudaqqa ve Ahmed I. A. Abudaqqa ile birlikte kaldığı evde yapılan aramada salonda çekyat üzerinde 10 adet daha uyuşturucu  madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün Gönyeli’de aranan bir şahıstan tanesini 80 TL’ye 35 adet olarak satın aldığını ve yine ayni gün bir şahsa 5 tanesini 500 TL’ye sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, aranan bir şahıs, alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar avukatı Hüseyin Koralp, Abdullah I. A. Abudaqqa ve Ahmed I. A. Abudaqqa isimli müvekkillerinin olayla bağı olmadığını savundu. Polis, zanlıların bağı olup olmadığının araştırılacağını belirtti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren   Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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