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Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Ülkemize turist olarak Türkiye’den gelen zanlı Eyüp Beyazgül’ün bavulu içerisinde uyuşturucu madde bulunması üzerine dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Aralık 2019 Salı 16:38
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Eyüp Beyazgül’ün 13 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan ülkemize giriş yapmakta olduğu sırada devriye gezen narkotik dedektör köpeği Liz’in tepki vermesi üzerine üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram 623 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan 3 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
ı Cezaevi
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