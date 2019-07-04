Uyuşturucu zanlısına 20 gün tutukluluk

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 2 Temmuz’da KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırında 4 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.