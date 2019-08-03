Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 19:45 sıralarında Girne’de C.F.I.’nin (E-34) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine polis tarafından kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.