Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...

Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 19:45 sıralarında Girne’de C.F.I.’nin (E-34) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine polis tarafından kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de korkutan deprem!
Kaplumbağalar denizle buluşturulacak
Kaplumbağalar denizle buluşturulacak
Sucuoğlu, Çamlıbel Bucak Panayırı Domates Festivali’ne katıldı
Sucuoğlu, Çamlıbel Bucak Panayırı Domates Festivali’ne katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim