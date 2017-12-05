Uyuşturucudan 6 tutuklama!

Lefkoşa’da S.A.’nın (E-21) ikametgahında yapılan aramada tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sigara izmariti bulunarak, adı edilen ve mesele ile ilgisi görülen M.K. (E-40) tutuklandı.

M.K’nin Lefkoşa bulunan ikametgahında yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında madde ve uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde emare olarak alındı.

Öte yandan Gazimağusa’da Z.O.K.’ye (E-22) ait iki ayrı ikametgahta yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 47 gram madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 3 sarma sigara bulundu.

Z. O. K. ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan B.G. (E-25) tutuklandı.

Güzelyurt’ta ise, S.C.’nin (E-29) ikametgahında yapılan aramada içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

S. C. ile konuyla ilgisi görülen Ö.E.(E-31) tutuklandı.