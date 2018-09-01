Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

Uyuşturucuyu çorabına gizledi

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, Narkotik detektör köpek Zeyna’ya takılan Fikret Can, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:48
Uyuşturucuyu çorabına gizledi

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Girne Turizm Limanı’ndan önceki gün giriş işlemleri için beklerken, detektör köpek Zeyna’ya takılan zanlı Fikret Can’ın üzerinde yapılan aramada, çorabının içerisine gizlenmiş 1 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Can, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Zeyna’dan geçemedi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, zanlı Fikret Can’ın önceki gün saat 18.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ali Çavuş, Zeyna’nın tepki vermesi sonucu zanlının üzerinde yapılan aramada çorabı içinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi.

Çavuş, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

banner22
Son Güncelleme: 01.09.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemPolisTutuklamaFikret CanDetektör Köpek ZeynaUyuşturucuGirne Turizm Limanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim