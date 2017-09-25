Üzücü bir durum

Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinin bir zamanlar en uğrak mekânı olan kafeterya, içki ve madde bağımlılarına ev sahipliği yapıyor. Bu binanın içerisine girince içki şişelerini ve bally poşetlerini görmek mümkün. Bölge sakinleri bu gibi köklü yapıların bu halde olmasının üzücü olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, gece geç vakitten sonra binaya giren kişilerin içki içip, bally kullandığını iddia etti. Bölgeliler, “Gece geç saatlerde bu mahalle pek de tekin olmuyor. Bu bina bir zamanların en çok çalışan kafeteryası ve oyun salonuydu. Geceleri binaya giren kişiler içki âlemi yapıyor. Bizim de sokakta oynayan çoluk çocuğumuz var. Yetkililerin bölgede daha sık denetim yapmasını istiyoruz. Bina içerisinde içki şişeleri ve bally poşetleri var” dedi.