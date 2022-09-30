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Uzun süreli elektrik kesintileri!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

30 Eylül 2022 Cuma 06:49
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Uzun süreli elektrik kesintileri!



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

30 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Güngör ve Güngör Taş Ocakları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESINTI ( GIRNE VE LEFKOSA ILCELERI)

30 Eylül 2022 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, 09:00-13:00 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

30 Eylül 2022 Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Gönyeli Camii bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

30 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 02:12’dan itibaren Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.

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