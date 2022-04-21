Uzun: ”Tatar AKSA Olayının Neresinde”

İş insanı Gürsel Uzun sosyal medya hesabından hükümetin istifası sonrası gelinen son noktayı değerlendirdi ve ”Tatar AKSA Olayının Neresinde” başlığı altında paylaşımda bulundu.

Paylaşım şöyle:

Tatar AKSA Olayının Neresinde…

Bir Bakanın Memleketi Kaosa Sürükleme pahasına görevden almamak, o Bakanla hemfikir olduğunuz veya Beraber hareket edildiğiniz anlamına gelmez mi…

Bakanı Onaylamıyorsunuz Amma UBP’nin iki parti ile ortak kurduğu Hükümeti, Bakanlar Kurulunun bütününün İstifasını Kabul edebiliyorsunuz…

Bu Halkın seçtiği Bir Cumhurbaşkanı olarak, halkımıza hiç acımadınız…

Bizi Kaosa sürükleme pahasına, Halka karşı sorumluluklarınızı unutturacak kadar önemli olan nedir…

Başka Hükümet kurulsun desen anlarım, amma görevden alırken görevi yine sana vereceğim demek da ne demektir…

45 gün süren var derken süreyi Başbakana mı yoksa, ilgili Bakana mı verdiniz…

Hepsi AKSA Yüzünden değil mi…

Peki nedir şu işin özü, bir mahsuru yoksa bize de anlatsanıza…

Olgunu O, bu istemiyor dediniz, dışarda tuttunuz…

Sonra Dursun AKSA’ya hiç ödeme yapmadı o Maliyeyi beceremez dedindi gönderildi, Adamı Paketlediniz…

Arkasından bu çocuğun oraya oturması İçin ısrar ettiniz, bastırdınız, sonra da kıymetini bil diye çocuğa Gargalarla haber gönderiniz…

Yemeyin bizi Allah aşkına…

Bu süre niçin bu kadar önemli ki bu süreyi kazandırma adına bütün ülkeyi kaosa sürüklediniz, yarım kalan nedir…

Hatırlıyorum da Maliye Bakanı iken en ufak evrağa imza atmaya bile korkuyordunuz, Rahmetlik İrsen Abimin baskısı ile imzalıyordunuz…

Dünya bir yana Bakan bir yana diyebildiğinize göre Korkuyu yenmişsiniz…

Peki Şu Protokolle gelecek olan ilk paradan Beşyüz milyonunun AkSA’ya ödenmesi, Alkole, Mazota Benzine ve Elektriğe yapılan fahiş artışlar ve Aksa’nın yeni sözleşmesi ile sağlanacak yeni menfaatlerin alt yapısı bunların tümü sizce kimin talebi…

Şu Kurumda çok büyük paralar dönüyor mutlaka duymuşsunuz…

Anlaşmalar başka bir alem, İhaleler Başka, Yakıt alımlar Bulmaca gibi, Maliyetler Balon gibi şişirilmiş hiç doğruluğu yok…

Altıyüz Elli personelin dışında Bu kurum kaç kişiyi daha beslediğini bilen yok…

Halkta para yok, bu faturaları, fonları ödeyebilecek gücü dermanı yok…

Siz neyin peşindesiniz, Gayleniz nedir Allah aşkına…

Bütün bunların altında yatan Asil, Partiler üstü bir niyet de varsa…

Bilemedik işte eleştirdik. Kusurumuza Bakmayın…