VARIŞ: “ALINAN KARARLAR GEREKÇELER İLE HALKA ANLATILMALI”

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında, Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Salgın ile mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendiren Varış, “Toplum olarak bir bütün olarak bu süreci götürmemiz gerekmektedir. ‘Açtım’ demek de kolaydır, ‘kapattım’ demek de. Bunların gerekçeleri halka anlatılmalıdır. Dünya’da bu virüs bitmeden, ülkemizde de bitmez. Denetimleri artırmalıyız. Sağlık sistemimizin kapasitesini artırmalıyız. Dünya Sağlık Örgütü aylar önce oksijen sıkıntısının yaşanabileceği yönünde uyarmıştı. Bizde de Sağlık Üst Kurulu da bu yönde bir uyarıda bulundu. Bu yönde dün bir takım çalışmalar başladı. Bu da sevindirici bir şeydir” dedi.

“GEREKLİ DENETİMLER YAPILMALI”

Toplum içinde etkin bir tarama yapılması gerektiğini de vurgulayan Varış, “Virüsün tipleri toplum içinde tespit edilmeli ve taramalar yapılmalıdır. Devletin de gerekli denetimleri yapması gereklidir. İnsanların ekonomik kaygılarından dolayı, temaslılar kendilerini gizliyorlar. Devletin bu noktada da insanlara güven vermesi gerekmektedir. Pozitif vakalarla, temaslıların ayrı ayrı yerlerde bulunması gerektiğini söyleyen Varış, o yerlerin hekim ve hemşire açısından güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı” dedi.