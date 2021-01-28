VARIŞ: “TÜM TOPLUMUN AŞILANMASI GEREKİYOR”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Temaslı takibi konusunda ekiplerin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Varış, “Şu anda temas takip ekibimiz, hemşirelerden oluşuyor. Yetiştirilmiş kişiler bu işi rahatlıkla yapılabilir. Onların önderliğindeki kişilerin altında belediye ekipleri de bu yönde de çalışabilir” dedi.

Aşı organizasyonunun nasıl olması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Varış, “Tüm toplumun aşılanması gerektiğini biliyoruz. Aşıların temin edilmesi, en zorlu süreçtir. Toplum farkındalığının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde toplumda güvenin artırılması gerekiyor. Biz meslek örgütlerimizle birlikte gerekli kamuoyunu oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

ÖZEL HABER