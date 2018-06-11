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Varoğlu: "Toplum sağduyulu davranmalı"

TDP) Genel SekreteriVaroğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun, başvuruda bulunan bir Kıbrıslı Rum'a arazisini iade etme kararına yönelik gösterilen tepkileri “ırkçılık” olarak niteledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:42
Varoğlu: "Toplum sağduyulu davranmalı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun, başvuruda bulunan bir Kıbrıslı Rum'a arazisini iade etme kararına yönelik gösterilen tepkileri “ırkçılık” olarak niteledi.

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Yasal bir kuruluş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da tanındığına ve komisyonun vermiş olduğu kararların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Varoğlu, komisyon kararına gösterilen tepkilerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Eleştiride bulunan malum çevrelerin ya komisyonun hangi maksatla kurulmuş olduğunu bilmediklerini ya da bilerek ve isteyerek gerginlik yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Varoğlu, bu ülkeye kan ve göz yaşından başka bir şey getirmeyen bu tür ırkçı yaklaşımların “insanlığın vicdanında mahkûm edilmiş anayasal bir suç olduğunu” kaydetti. 

Varoğlu, başta bölge halkı olmak üzere topluma sağduyulu davranarak bu tür bilinçli ve maksatlı yapılan kışkırtmalara kapılmama çağrısında bulundu. 

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