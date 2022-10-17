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“DP’NİN İCRAAT BAĞLAMINDA BİR BAŞARISI YOKTUR”

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu hükümeti ve meclisteki siyasi partileri eleştirerek, “Eski muhalefet veya iktidar anlayışıyla artık olmaz. Eğer HP, CTP yi peşinden götürseydi sine-i millet noktasında, bugün hükümete istediğini vermiş olacaklardı. DP şuan icraat bağlamında ülkeye bir şey vermiyor. Geçmişten günümüze Sayın Ataoğlu kadrolu turizm bakanı oldu. Yaptığı şeyler de standarttır. Girne Antik Limanı ve turizm limanıyla ilgili hiçbir problem çözülmedi. DP’nin icraat bağlamında bir başarısı yoktur” dedi.

“UBP’DE GENÇLERİ DİNLEYEN YOK”

Manavoğlu, “UBP içinde şuan ciddi bir rahatsızlıklar var. Özellikle UBP’li gençler arasında ciddi bir rahatsızlık söz konusu ve UBP’de gençleri dinleyen yok. Bu gençler dikkate alınmıyor, onlara yer açılmıyor ve aynı zamanda uzaklaştırılmaya çalışıyorlar. Antidemokratik bir uygulama mevcut UBP’de. Esas yapılması gereken UBP’de ciddi bir değişim yaşanması gerekir. UBP, bu ülkenin devlet yapısının altını sürekli oyduğu için yanlış bir yoldadır. UBP’nin doğru yola girmesi için gerçekçi olup bir şeyler yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“ARTIK SİSTEM ÇÖKTÜ”

Manavoğlu, “UBP o kadar kötü yönetiliyor ki ve devlet konumunda da ayakları yere basan yasalar yapması gerekirken o kadar amatörce hareket ediyorlar ki CTP çok rahat eleştirilerini yapabiliyor. Hiç kimsenin bu çöküşten çıkabileceğine inanmıyorum. Tüm siyasilerin ana eksende bir masaya oturması gerekiyor. Artık sistem çöktü” dedi.

“VASATIN EGEMEN OLDUĞU BİR SİYASİ ORTAMDAYIZ”

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Eğer bu ülkede başkanlık sistemi konuşulacaksa bu Güney Kıbrıs’taki gibi ya da Amerika’daki gibi bir sistem olmalı. Türkiye’deki gibi bir başkanlık sistemi burada olmaz. Çünkü buradakiler bu işi yürütemez. Vasatın egemen olduğu bir siyasi ortamdayız. Boşuna zaman kaybedilmesin” şeklinde konuştu.