Künye
Kıbrıs 18
gök gürültülü hafif yağmurlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107

“Vasatın egemen olduğu bir siyasi ortamdayız”

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ekim 2022 Pazartesi 20:45
9 Okunma
“Vasatın egemen olduğu bir siyasi ortamdayız”



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

DP’NİN İCRAAT BAĞLAMINDA BİR BAŞARISI YOKTUR”

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu hükümeti ve meclisteki siyasi partileri eleştirerek, “Eski muhalefet veya iktidar anlayışıyla artık olmaz. Eğer HP, CTP yi peşinden götürseydi sine-i millet noktasında, bugün hükümete istediğini vermiş olacaklardı. DP şuan icraat bağlamında ülkeye bir şey vermiyor. Geçmişten günümüze Sayın Ataoğlu kadrolu turizm bakanı oldu. Yaptığı şeyler de standarttır. Girne Antik Limanı ve turizm limanıyla ilgili hiçbir problem çözülmedi. DP’nin icraat bağlamında bir başarısı yoktur” dedi. 

“UBP’DE GENÇLERİ DİNLEYEN YOK”

Manavoğlu, “UBP içinde şuan ciddi bir rahatsızlıklar var. Özellikle UBP’li gençler arasında ciddi bir rahatsızlık söz konusu ve UBP’de gençleri dinleyen yok. Bu gençler dikkate alınmıyor, onlara yer açılmıyor ve aynı zamanda uzaklaştırılmaya çalışıyorlar. Antidemokratik bir uygulama mevcut UBP’de. Esas yapılması gereken UBP’de ciddi bir değişim yaşanması gerekir. UBP, bu ülkenin devlet yapısının altını sürekli oyduğu için yanlış bir yoldadır. UBP’nin doğru yola girmesi için gerçekçi olup bir şeyler yapılması gerekir” ifadelerini kullandı. 

“ARTIK SİSTEM ÇÖKTÜ”

Manavoğlu, “UBP o kadar kötü yönetiliyor ki ve devlet konumunda da ayakları yere basan yasalar yapması gerekirken o kadar amatörce hareket ediyorlar ki CTP çok rahat eleştirilerini yapabiliyor. Hiç kimsenin bu çöküşten çıkabileceğine inanmıyorum. Tüm siyasilerin ana eksende bir masaya oturması gerekiyor. Artık sistem çöktü” dedi. 

“VASATIN EGEMEN OLDUĞU BİR SİYASİ ORTAMDAYIZ”

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Eğer bu ülkede başkanlık sistemi konuşulacaksa bu Güney Kıbrıs’taki gibi ya da Amerika’daki gibi bir sistem olmalı. Türkiye’deki gibi bir başkanlık sistemi burada olmaz. Çünkü buradakiler bu işi yürütemez. Vasatın egemen olduğu bir siyasi ortamdayız. Boşuna zaman kaybedilmesin” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
HP 9.Dönem MilletvekiliGülşah Sanver ManavoğluDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Taksiciler Birliği eylemi askıya alındı
Birleşik Taksiciler Birliği eylemi askıya alındı
Meclis’te bazı yasa tasarıları görüşüldü...
Meclis’te bazı yasa tasarıları görüşüldü...
Dikkat! Elektrik kesintisi olacak
Dikkat! Elektrik kesintisi olacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim