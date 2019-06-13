Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Vecdin Bingöl tutuklandı

13 Haziran 2019 Perşembe 19:33
Vecdin Bingöl tutuklandı
banner44

Kamalı Haber

Girne’de bir evden cep telefonu çaldıktan iki yıl sonra ülkeye geri gelen Vecdin Bingöl Ercan’dan giriş yaparken tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezilet Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Zanlı Vecdin Bingöl’ün 2017 yılının Eylül ayında Karaoğlanoğlu bölgesinde E.P’ye ait evin salon penceresini hasar yapmaksızın açıp, içeriye girdiğini belirten Kesat, ev sahibinin zanlıyı fark etmesi üzerine zanlının evden çıkıp kaçtığını ifade etti. Kesat, olaydan birkaç gün sonra müştekinin cep telefonunun sirkat edildiğini fark etmesi üzerine polise ihbarda bulunduğunu kaydederek, akabinde GSM operatörlerine gerekli yazıların yazıldığını ve 4 Şubat 2018 tarihinde davaya konu cep telefonunun zanlı adına kayıtlı sim kartıyla tespit edildiğini belirtti. Zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Kesat, zanlının müştekiye tanıtma merasimi yapılacağını ve zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki edebileceğini ifade etti. Kesat, mahkemeden bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel istismar zanlısı T.Y. 4 gün daha tutukla kalacak!
Cinsel istismar zanlısı T.Y. 4 gün daha tutukla kalacak!
Özgürgün dosyası meclise gönderildi!
Özgürgün dosyası meclise gönderildi!
Sucuoğlu bakanlığa bağlı dairelerle merkezleri ziyaret etti
Sucuoğlu bakanlığa bağlı dairelerle merkezleri ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim