Vecdin Bingöl tutuklandı

Kamalı Haber

Girne’de bir evden cep telefonu çaldıktan iki yıl sonra ülkeye geri gelen Vecdin Bingöl Ercan’dan giriş yaparken tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezilet Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Zanlı Vecdin Bingöl’ün 2017 yılının Eylül ayında Karaoğlanoğlu bölgesinde E.P’ye ait evin salon penceresini hasar yapmaksızın açıp, içeriye girdiğini belirten Kesat, ev sahibinin zanlıyı fark etmesi üzerine zanlının evden çıkıp kaçtığını ifade etti. Kesat, olaydan birkaç gün sonra müştekinin cep telefonunun sirkat edildiğini fark etmesi üzerine polise ihbarda bulunduğunu kaydederek, akabinde GSM operatörlerine gerekli yazıların yazıldığını ve 4 Şubat 2018 tarihinde davaya konu cep telefonunun zanlı adına kayıtlı sim kartıyla tespit edildiğini belirtti. Zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Kesat, zanlının müştekiye tanıtma merasimi yapılacağını ve zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki edebileceğini ifade etti. Kesat, mahkemeden bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.