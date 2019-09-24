Vergi şampiyonları belirlendi

Maliye Bakanlığı, 2018 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan tabloları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, gerçek kişiler sıralamasında Tahir Topal yine zirveyi kimseye bırakmadı.

2016 yılı vergilendirme döneminden bu yana şahıslar sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Tahir Topal bu yıl da en fazla vergi veren kişiler sıralamasında ilk sırada.

Serena, Lc Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal 9 milyon 679 bin TL gelir göstererek 2 milyon 996 bin TL vergi ödedi. Tahir Topal’ı Başel takip etti

Vergi şampiyonları listesinde yeni kişiler de göze çarpıyor. Başei Holding Sahini Burak Başel listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Başel’i ise Mustafa Haciali izledi.

Sırası ile ilk 10 şu isimlerden oluştu:

Tahir Topal, Burak Başel, Mustafa Hacıali, Günay Çerkez, Turgay Ersalıcı, Harun Maden, Işın Ramadan Cemil, Ergün Şevket, Orhan Şevket, Ertuğ Şevket.