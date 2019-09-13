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Verigo Festivali başlıyor

Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali cumartesi başlıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 12:07
Verigo Festivali başlıyor

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14-15 Eylül tarihlerinde, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Açılış töreninin ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek festival, 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’de gerçekleştirilecek olan “Eski Kıyafet Defilesi” ile son bulacak.

Festivalde Halk Dansları, Modern Danslar, Müzik Grubları, Verigo gözlem ve resim
yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, En iyi Verigo ve ürünleri
yarışmaları yer alacak. 

Tüm halkın davetli olduğu festivalde ayrıca paluze pişirilip ikram edilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Verigo Festivali
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