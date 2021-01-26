VIP Sports Club’de pozitif vaka!

Lefkoşa’da bulunan VIP Sport Club’de bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

21 Ocak günü test yaptıran ve test sonuçları negatif çıkan spor eğitmeni işine devam etti ancak 25 Ocak günü Covid-19 belirtileri göstermesi nedeniyle bir kez daha test yaptırdı ve sonuçların pozitif olduğunu öğrendi.

SPOR SALONU KAPANDI

Bir personelinin pozitif çıkması nedeniyle kapandığını duyuran VIP Sports Club, pozitif vaka nedeniyle kapandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde: “20.01.2021 tarihinde devlet laboratuvarında Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç alan ve sabaj 06:00 -12:00 vardiyasına çalışan eğitmen personelimizin 24.01.2021 tarihinde semptom göstermeye başlamasından sonra kendini izole edip karantina altına almıştır. 25.01.2021 tarihinde yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığımıza gereken açıklama yapılmış olup bu zaman zarfında spor salonumuz bir süre kapalı olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.