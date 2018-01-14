Virajı alamadı karşıdan gelene çarptı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Yeşilköy’de dün sabah saat 08.15 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, Gelincik’te sakin 48 yaşındaki Cemalettin Açık yönetimindeki JK938 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erenköy’de sakin 39 yaşındaki Varol Sandal yönetimindeki NP142 plakalı salon araç ile çarpıştı.

İki aracın yüz yüze çarpışması neticesinde meydana gelen kazada JK938 plakalı salon araç sürücüsü Cemalettin Açık ağır yaralandı, NP142 plakalı salon araç sürücüsü Varol Sandal ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar, olay yerine giden “112 Acil Servis” ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Her iki araç sürücüsünün de tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.