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Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!

 Lefkoşa’da iki yıl önce meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak yargılanan Vural Bozlar’ın aleyhindeki karar  açıklandı.

22 Kasım 2022 Salı 16:04
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Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!



(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da iki yıl önce meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak yargılanan Vural Bozlar’ın aleyhindeki karar  açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Vural Bozlar, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olmuştu.

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