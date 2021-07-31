Ya çözüm ya desteban!

“Siyaset yalama oldu” demiştik.
Nedir “yalama” olmak?
En basit ifadeyle, basoların erimesi ve tutmaması halidir!
Yani sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz ama olmuyor!
Basolar o kadar yendi ki, araya bez parçası da koysanız, gaynak yapsanız, oksiyonoyla yapıştırmaya çalışsanız, en güçlü Japon yapıştırıcıyı deneseniz, olmaz!
-*-*-
Koptu artık!
UBP koptu!
YDP koptu!
DP koptu!
-*-*-
Dedikodunun da ardı arkası kesilmiyor!
UBP, “haklı olarak”, YDP’den bazı müdürlükleri veya kurumları istemiş!
Evet, UBP haklı!
Neden haklı?
“İki vekillik vermiştik, tek vekile düştünüz, Evkaf’ı, sporu ve Kıb- Tek’i bize vereceksiniz!”
YDP ne diyor?
“Hayır vermeyiz!”...
-*-*-
Haaa UBP – DP ilişkileri mi?
Afet hanımla bir kriz yaşandı ama belli ki aşıldı!
Şimdilik nisap sorunu olmazmış gibi duruyor ki Allah’a şükür nisap da tatilde!
-*-*-
Evet, yalama bir görüntü hakim!
Yani “istikrarsız bir durum”...
-*-*-
Normal koşullarda derhal erken seçime gidilmesi gerekmez mi?
Gerekir!
-*-*-
Ama, daha önce de yazdığımı hatırlıyorum; hiç de normal bir durumda değiliz ve gerek maddi gerekse pandemi açısından erken seçim yapacak halde olup olmadığımız da tartışılır!
-*-*-
Bu durumda, “başka koalisyon formülleri” de gündeme gelir mi?
-*-*-
Aslında en mantıklısı UBP – HP koalisyonuydu!
Ancak bu koalisyon, Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle kurulamamıştı.
UBP – YDP – DP koalisyonunun kurulmasının iki sebebi vardı; “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve UBP’de bazı kesimlerin cezalandırmak istediği Kudret Özersay’ı kadroya almamak!”...
-*-*-
Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı!
Özersay’ın kadro dışı kalma nedeni de ortadan kalktı.
-*-*-
Peki HP yeniden koalisyon kurar mı?
UBP ile ortak olur mu?
-*-*-
Bunun kararını elbette en başta parti yönetimi olmak üzere, sonuçta Kudret hoca ve arkadaşları verecektir.
-*-*-
Daha iyi olur mu?
Mevcut görüntüye göre, “evet daha iyi olur”...
-*-*-
Ancaaaak, UBP’de işler gerçekten karışıktır.
“Önce kurultay, sonra bakarız” diyenler olduğu gibi; “yeni formüllerle, yeni bir hükümet ve akabinde kurultay” diyenler de var!
Buna da elbette UBP karar vermelidir!
-*-*-
İşte en “yalama” olduğumuz ve en çok dedikodu yapılan nokta da “bu karar verme” noktası ya da noktalarıdır!
-*-*-
Olası UBP – HP koalisyonuna karar verilmesi konusunda iki partinin yetkili organları mı yoksa “dış güçler” mi daha “baskın karakter”dir!
-*-*-
Bırakın Cumhurbaşkanlığı veya toplum liderliği yarışını; Türkiye, UBP kurultayına da kendi “arzusu” doğrultusunda müdahale etmiştir.
Bu iki müdahale, Türkiye’nin ilk iki müdahalesi değildir.
-*-*-
Ve asıl önemli olan da “son iki müdahalesi” olup olmayacağıdır!
-*-*-
Eğer, UBP – HP koalisyonu içinde bulunduğumuz siyasi – ekonomik ve sosyal ortamda bir aciliyetse ve buna “biz” değil, Türkiye karar verecekse; o zaman hep birlikte, “gönder bir desteban, mesele kapansın, nedir bu garagözlük be ama” kampanyasını başlatmamızda bir sakınca görmüyorum!
Bilmem anlatabildim mi?
-*-*-
Siyasetimiz her anlamda, her alanda, her açıdan, her taraftan yalama olmuştur.
Bu yalama sistemi değiştirmenin adını, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmakla koyabiliriz.
Türkiye ile ilişkilerimiz, dilinizden düşürmediğiniz “egemen – eşit iki devlet” değil; resmen “devlet başkanı – muhtar azaları” ilişkisidir!
Bu değişmeyecek ve Türkiye’nin sürekli müdahaleleri, hamasi şovlar, Dünya’dan daha da izole oluşlar, yapayalınız kalışlarla devam edecekse; “vali” bile gerekmez...
Bir desteban, yeter!
“Kır bekçisi” mi diyordunuz siz?
Hah, ondan abi be!
-*-*-
Çocukluğumuzda, başrolünü David Carradine’in oynadığı, 1972 – 1975 yılları arasında çekimleri gerçekleşen ancak bizde sonraki yıllarda gösterime giren bir dizi film vardı: Kung Fu...
Orada, genç kung fucu David Carrradine ve uzk doğulu hocası vardı. Hoca, öğrencisine “Çekirge” diye hitap ederdi...
-*-*-
Hoca: Bütün yazıyı dört kelimeyle anlatabilir misin Çekirge?
Çekirge: Anlatabilirim hocam!
Hoca: Anlat çekirge!
Çekirge: Ya çözüm ya desteban!